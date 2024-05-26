Греческий «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной» в финале Лиги конференций в среду, 29 мая. Решающий матч пройдет на стадионе «OPAP Арена» в Афинах (Греция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми события противостояния «Олимпиакос» — «Фиорентина» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию финала ЛК в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.10 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

В полуфинале турнира греческий клуб по сумме двух матчей обыграл «Астон Виллу» — 4:2, 2:0. В 1/2 финала Лиги конференций итальянцы были сильнее «Брюгге» — 3:2, 1:1.

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