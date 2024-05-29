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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: началась прямая трансляция финала Лиги конференций

В Афинах начался финал Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Трофей Лиги Конференций.
Фото Global Look Press

Греческий «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной» в финале Лиги конференций в среду, 29 мая. Решающий матч пройдет на стадионе «OPAP Арена» в Афинах (Греция). Начало встречи— в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми события противостояния «Олимпиакос» — «Фиорентина» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию финала Лиги конференций в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 21.10 мск. Также следить за игрой можно будет на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: смотреть трансляцию финала Лиги конференции

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