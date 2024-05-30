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Эссе: «Мендилибар сделал «Олимпиакос» сильной командой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Я очень счастлив. Команда вошла в историю. Мендилибар сделал нас сильной командой. Он сказал нам, что мы должны играть как семья. Я навесил, но гол на 90 процентов — это работа Аюба эль-Кааби. Он боролся за этот мяч до самого конца», — цитирует пресс-служба УЕФА Эссе.

«Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок и стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».

Игроки &laquo;Олимпиакоса&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге конференций. Теперь в Греции есть все! «Олимпиакос» принес Элладе первый еврокубок
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2039972--olympiacos-vs-fiorentina/
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