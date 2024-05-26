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Сегодня, 22:00

«Фиорентина» — «Олимпиакос»: когда и где пройдет финал Лиги конференций

«Фиорентина» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций 29 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кристиано Бираги («Фиорентина»).
Фото Global Look Press

«Фиорентина» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций в среду, 29 мая. Игра состоится на стадионе «OPAP Арена» в Афинах (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Фиорентина» — «Олимпиакос» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию финала ЛК бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 21.10 мск. Также следить за матчем можно на онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Итальянская команда второй год подряд выходит в финал Лиги конференций. В прошлом году клуб из Флоренции в решающем матче уступил английскому «Вест Хэму» — 1:2.

Лига конференций. Финал
29 мая, 22:00. OPAP Arena (Афины)
Олимпиакос П
Фиорентина

Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

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Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
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