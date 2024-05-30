Йоветич: «Олимпиакос» великолепно провел весь год и заслужил этот еврокубок»

Форвард «Олимпиакоса» Стеван Йоветич прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Изумительные впечатления. Очень горжусь моими ребятами. Считаю, мы великолепно провели весь год и это заслужили. Хочется отдать должное и «Фиорентине», два года подряд дошедшей до финала. Потрясающая команда. Ей очень тяжело, и я желаю ей только всего самого наилучшего», — цитирует пресс-служба УЕФА Йоветича.

«Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок и стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».