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Ташуев не считает «Фиорентину» фаворитом финала Лиги конференций против «Олимпиакоса»

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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Олимпиакосом».

«В Лиге конференций всегда были не самые ожидаемые финалисты. Поэтому не скажу, что «Олимпиакос» — неожиданно ворвался в финал. Команда достаточно уверенно прошла турнир. «Олимпиакос» — команда с большими традициями. Его нельзя считать неизвестным клубом. Не думаю, что «Фиорентина» будет перешивать на чаше весов лишь из-за того, что команда играет в топ-чемпионате. «Фиорентина» занимает середину таблицы серии А. Так что обе команды можно назвать равноценными. Шансы 50 на 50. Ожидаю финал, похожий по сюжету на финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер». В первую очередь, здесь будет решаться тренерская мысль», — приводит слова Ташуева ODDS.ru.

«Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций в среду, 29 мая. Матч пройдет на стадионе «OPAP Арена» в Афинах (Греция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Футбол
Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
Сергей Ташуев
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