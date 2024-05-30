Хатчисон: «После прошлогоднего финала Лиги Европы Мендилибар вновь проделал невероятную работу»

Экс-хавбек «Ливерпуля» и сборной Шотландии Дон Хатчисон прокомментировал победу «Олимпиакоса» над «Фиорентиной» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Олимпиакос» — история изумительная! Клуб из Греции впервые завоевал еврокубок. Для этого все мы и играем. После прошлогоднего финала Лиги Европы Мендилибар вновь проделал невероятную работу», — цитирует пресс-служба УЕФА Хатчисона.

«Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок и стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».