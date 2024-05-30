Мендилибар: «Рад, что мы сделали то, чего «Олимпиакос» никогда раньше не добивался»

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Я очень счастлив и удовлетворен. Это честь — сделать счастливым большое сообщество, я испытываю огромную радость и счастье от того, что дал [болельщикам «Олимпиакоса"] почувствовать это, я посвящаю им эту победу. Рад, что мы сделали то, чего наш клуб никогда раньше не добивался. Мы собираемся отпраздновать это. Мы собираемся отпраздновать это должным образом, а затем начнем работать над тем, что будет дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

«Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок и стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».