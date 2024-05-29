Греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина» сыграют в финале Лиги конференций в среду, 29 мая. Матч пройдет на стадионе «OPAP Арена» в Афинах (Греция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми события противостояния «Олимпиакос» — «Фиорентина» можно буде следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию финала Лиги конференций в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.10 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.