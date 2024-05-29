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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: время начала и где смотреть финальный матч Лиги конференций

«Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций 29 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Фиорентины&amp;quot;.
Фото Reuters

Греческий «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной» в финале Лиги конференций в среду, 29 мая. Решающий матч пройдет на стадионе «OPAP Арена» в Афинах (Греция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию финала ЛК в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.10 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

За ключевыми события противостояния «Олимпиакос» — «Фиорентина» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В полуфинале турнира греческий «Олимпиакос» по сумме двух матчей обыграл «Астон Виллу» — 4:2, 2:0. В 1/2 финала Лиги конференций «Фиорентина» была сильнее «Брюгге» — 3:2, 1:1.
Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
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