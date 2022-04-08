Пеллегрини: «Тренер «Буде-Глимта» напал на нашего тренера вратарей. Такое поведение является оскорблением для «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после первого матча 1/4 финала Лиги конференций с «Буде-Глимтом» (1:2) заявил о нападении тренера норвежского клуба Кьетила Кнутсена на тренера вратарей итальянцев Нуно Гомесом.

«Тренер «Буде-Глимта» напал на нашего тренера вратарей», — приводит слова Пеллегрини Football Italia. — Сначала он высказывался в устной форме, а затем напал. Такое поведение является оскорблением для «Ромы».

По словам полузащитника, он до сих пор в шоке от того, что увидел.

«Это позор. Теперь мы хотим отправить «Буде-Глимт» домой в ответной игре, в том числе из-за того, что произошло за пределами поля», — сказал он.