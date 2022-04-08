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Пеллегрини: «Тренер «Буде-Глимта» напал на нашего тренера вратарей. Такое поведение является оскорблением для «Ромы»

Тренера «Буде-Глимта» напал на тренера вратарей «Ромы» после матча Лиги конференций
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после первого матча 1/4 финала Лиги конференций с «Буде-Глимтом» (1:2) заявил о нападении тренера норвежского клуба Кьетила Кнутсена на тренера вратарей итальянцев Нуно Гомесом.

«Тренер «Буде-Глимта» напал на нашего тренера вратарей», — приводит слова Пеллегрини Football Italia. — Сначала он высказывался в устной форме, а затем напал. Такое поведение является оскорблением для «Ромы».

По словам полузащитника, он до сих пор в шоке от того, что увидел.

«Это позор. Теперь мы хотим отправить «Буде-Глимт» домой в ответной игре, в том числе из-за того, что произошло за пределами поля», — сказал он.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://football-italia.net/pellegrini-bodo-glimt-coach-attacked-roma-goalkeeping-trainer/
Футбол
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