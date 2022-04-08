Пеллегрини считает, что «Рома» не заслужила поражения от «Буде-Глимта»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Он уверен, что команда выйдет в полуфинал.

«Это был тяжелый матч, но я не думаю, что мы заслужили поражение. Когда мы будем играть дома, в Риме перед нашими болельщиками, это будет совсем другая игра. Я верю, что мы выиграем и выйдем в полуфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Ответная игра между «Буде-Глимт» и «Ромой» состоится через неделю, 12 апреля. Матч пройдет в Италии.