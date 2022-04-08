Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 07:55

Пеллегрини считает, что «Рома» не заслужила поражения от «Буде-Глимта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Он уверен, что команда выйдет в полуфинал.

«Это был тяжелый матч, но я не думаю, что мы заслужили поражение. Когда мы будем играть дома, в Риме перед нашими болельщиками, это будет совсем другая игра. Я верю, что мы выиграем и выйдем в полуфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Ответная игра между «Буде-Глимт» и «Ромой» состоится через неделю, 12 апреля. Матч пройдет в Италии.

Лига конференций. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:1
Рома
Голы
Пеллегрини, 43 (0:1), Сальтнес, 56 (1:1), Ветлесен, 89 (2:1)
Буде-Глимт
Хайкин Сампстед Хейбротен Вембангомо Моэ (Квиле, 90+1) Ветлесен Сальтнес Хаген Пеллегрино Эспейорд (Бонифас, 77) Кумсон (Мугиша, 82)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Манчини (Смоллинг, 69) Кумбулла Кристанте Пеллегрини Сержиу Оливейра Залевски (Винья, 65) Мхитарян (Шомуродов, 65) Абрахам
Предупреждения
Кристанте 18’, Винья 88’
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)

Лоренцо Пеллегрини
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Рома
0
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пайет, Мауро Жуниор, Сальтнес и Сор претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости