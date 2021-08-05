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«Сочи» — «Партизан»: где смотреть матч Лиги конференций

18:30
Футболисты «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 5 августа, «Сочи» проведет домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Партизана» (Сербия). Начало — в 19.00 мск.

Во втором квалификационном раунде сочинцы по сумме двух матчей переиграли «Кешлы» (Азербайджан), победив в обоих матчах — 3:0 и 4:2. Сербский клуб прошел «ДАК 1904» (Словакия) — 1:0 и 2:0.

Следить за встречей «Сочи» — «Партизан» можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на канале «Матч ТВ».

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Руслан Абушкин все материалы автора

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