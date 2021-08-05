В четверг, 5 августа, «Сочи» проведет домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Партизана» (Сербия). Начало — в 19.00 мск.

Во втором квалификационном раунде сочинцы по сумме двух матчей переиграли «Кешлы» (Азербайджан), победив в обоих матчах — 3:0 и 4:2. Сербский клуб прошел «ДАК 1904» (Словакия) — 1:0 и 2:0.

Следить за встречей «Сочи» — «Партизан» можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на канале «Матч ТВ».