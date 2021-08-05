«Сочи» проведет первый матч в рамках 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Российский клуб на свое поле примет сербский «Партизан».

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Барач, Родригау, Прохин, Терехок, Попов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Дуганджич.

Запасные: Адамов, Джанаев, Юсупов, Воробьев, Барсов, Колмаков, Ангбан, Юрганов, Жоаузинью, Маммана, Заика.

«Партизан»: Попович, Урошевич, Саничанин, Вуячич, Живкович, Зджелар, Шчекич, Натхо, Пантич, Маркович, Рикарду.