«Кайрат» Бердыева и Вагнера Лав сыграл вничью с «Омонией» в Лиге конференций

В матче первого тура группового турнира Лиги конференций казахстанский «Кайрат» сыграл дома вничью с кипрской «Омонией» (0:0).

Главным тренером клуба из Алма-Аты является Курбан Бердыев, известный по работе с «Рубином» и «Ростовом». Вместе с «Рубином» он дважды становился чемпионом России. В стартовом составе «Кайрата» вышел Вагнер Лав — бывший форвард ЦСКА, который трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА.

В другом матче группы Н «Карабах» примет «Базель». Начало в 19.45 по московскому времени.

Лига конференций

Группа Н

1-й тур

«Кайрат» (Казахстан) — «Омония» (Кипр) — 0:0

«Кайрат»: Покатилов, Поляков, Баньяк, Дугалич, Миканович, Алип, Оганесян, Косович, Рикарду Алвеш, Вагнер Лав (Алыкулов, 80), Канте Мартинес (Шушеначев, 63).

«Омония»: Фабиану, Лецьякс, Ланг, Юсте, Панайоту, Псалтис (Шеху, 90+1), Хорди Гомес, Папулис (Захариу, 45), Баширу, Атьемвен (Лоизу, 46), Какуллис.

Предупреждения: Хорди Гомес, 35. Канте Мартинес, 40. Рикарду Алвеш, 50. Юсте, 69. Баньяк, 73.

Судья: Бойко (Украина).

16 сентября. Алма-Ата. Стадион «Центральный»