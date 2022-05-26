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Харгривз: «В обороне «Рома» была очень хороша»

Харгривз прокомментировал победу «Ромы» в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Англии Оуэн Харгривз прокомментировал победу «Ромы» над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций. Единственный гол забил Николо Дзаньоло.

«Для игроков это просто фантастика: на протяжении всего сезона они были невероятно усердны. Они были сильнее, прямо скажем. У «Фейеноорда» получился достойный турнир; он давил, превосходил соперника во владении мячом, но в обороне «Рома» была очень хороша. Рую Патрисиу во втором тайме удался великолепный сейв, который во многом изменил дальнейший ход встречи», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Оуэн Харгривз
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
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