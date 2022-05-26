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Смоллинг: «Все знали, что мы должны победить»

Смоллинг прокомментировал победу в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций. Англичанин был признан лучшим игроком матча.

«Мы знали, каким ценным этот трофей будет для каждого в Риме, и вы могли видеть, как мы держались вместе до самого конца. Мы сели в оборону чуть глубже, чем нужно было, но можно было видеть, как нападающие бегут назад — все знали, что мы должны победить.

«Рома» давно не выигрывала титулов. Было приятно видеть здесь наших болельщиков — мы знали, каким ценным будет для них этот трофей», — цитирует пресс-служба УЕФА Смоллинга.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Крис Смоллинг
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
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