Смоллинг: «Все знали, что мы должны победить»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций. Англичанин был признан лучшим игроком матча.

«Мы знали, каким ценным этот трофей будет для каждого в Риме, и вы могли видеть, как мы держались вместе до самого конца. Мы сели в оборону чуть глубже, чем нужно было, но можно было видеть, как нападающие бегут назад — все знали, что мы должны победить.

«Рома» давно не выигрывала титулов. Было приятно видеть здесь наших болельщиков — мы знали, каким ценным будет для них этот трофей», — цитирует пресс-служба УЕФА Смоллинга.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.