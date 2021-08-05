Федотов рассказал, чем его удивил «Партизан»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о домашней ничьей с «Партизаном» (1:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

— Судья правильно поставил пенальти в ворота соперника?

— Еще ничего не смотрели. Все на усмотрение арбитров, мы от эпизода были очень далеко. Судейство было ровным, объективным, каким оно и должно быть.

— Чем-то удивил соперник? На бумаге «Партизан» казался более статусным.

— Они получили то, чего хотели, сыграв очень строго в обороне. Это опытный и хорошо укомплектованный кубковый боец.

Ответная игра пройдет 12 августа в Белграде.