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Федотов рассказал, чем его удивил «Партизан»

21:41
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о домашней ничьей с «Партизаном» (1:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

— Судья правильно поставил пенальти в ворота соперника?

— Еще ничего не смотрели. Все на усмотрение арбитров, мы от эпизода были очень далеко. Судейство было ровным, объективным, каким оно и должно быть.

— Чем-то удивил соперник? На бумаге «Партизан» казался более статусным.

— Они получили то, чего хотели, сыграв очень строго в обороне. Это опытный и хорошо укомплектованный кубковый боец.

Ответная игра пройдет 12 августа в Белграде.

Сочи — Партизан

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Данил Алешин все материалы автора

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  • dintos

    А Федотов удивил дерьмовой,беззубой игрой.Сочи-на выход из еврокубков!Россия-на дно еврофутбола!

    05.08.2021