Федотов рассказал, чем его удивил «Партизан»
21:41
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о домашней ничьей с «Партизаном» (1:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций.
— Судья правильно поставил пенальти в ворота соперника?
— Еще ничего не смотрели. Все на усмотрение арбитров, мы от эпизода были очень далеко. Судейство было ровным, объективным, каким оно и должно быть.
— Чем-то удивил соперник? На бумаге «Партизан» казался более статусным.
— Они получили то, чего хотели, сыграв очень строго в обороне. Это опытный и хорошо укомплектованный кубковый боец.
Ответная игра пройдет 12 августа в Белграде.
Читайте также
Легкая атлетика на грани провала. Россиянину, боровшемуся за медали в ходьбе, судьи выписали три предупреждения подряд
Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
dintos
А Федотов удивил дерьмовой,беззубой игрой.Сочи-на выход из еврокубков!Россия-на дно еврофутбола!
05.08.2021