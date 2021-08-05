Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. Результаты матчей
21:00
В рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций прошли первые матчи.
Лига конференций
3-й отборочный раунд
«КуПС» (Финляндия) — «Астана» (Казахстан) — 1:1 (0:0)
5 августа. Куопио. Стадион «Куопион Кескускенття».
«Тобол Кс» (Казахстан) — «Жилина» (Словакия) — 0:1 (0:1)
5 августа. Кустанай. Стадион «Tcentralny».
«Локомотив Пл» (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1 (0:0)
5 августа. Пловдив. Стадион «Локомотив».
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