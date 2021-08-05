Владимир Федотов: «Секундное замешательство позволило сопернику забить»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнюю ничью с «Партизаном» (1:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций.

— Ожидали хорошо организованного соперника, они поставили на контригру. В основном усилили игру, заработали момент и забили гол. Мы потеряли бдительность. Мы показывали, что Маркович мастер таких передач, и он сделал ее туда, куда нужно. Но мы там были, просто секундное замешательство позволило сопернику забить мяч. Не хватило нам точности передач.

— Как объясните гол в ворота «Сочи», когда пять футболистов не смогли справиться с игроком «Партизана»?

— Не сыграли по мячу. Это сложно объяснить. Возможно, повлиял наш гол, который снизил концентрацию.

— Перед матчем вы говорили, что Джанаев восстановился, но сегодня основным вратарем был Заболотный. Можно сказать, что в команде сейчас нет деления вратарей на номер один и номер два?

— Коля находится в игровом тонусе, не стали здесь ничего выдумывать. Придет время, и у Сослана появятся те игровые кондиции, которые позволят ему играть.

Ответная игра пройдет 12 августа в Белграде.