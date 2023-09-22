Моуринью: «Трудно понять, почему Санчеш всегда травмирован»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Шерифом» (2:1) в Лиге Европы рассказал о новой травме полузащитника Ренату Санчеша.

«Он всегда под вопросом — и трудно понять, почему он всегда травмирован. «Бавария», «ПСЖ»... а теперь мы тоже не можем понять — он отыграл 45 минут в воскресенье, три дня отдыхал, а потом получил травму на 27 минуте», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Моуринью.

После 1-го тура «Рома» идет на втором месте в группе G, уступая «Славии» по разнице голов. «Шериф» располагается на 3-й строчке (0 очков).