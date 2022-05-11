Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 18:40

Иштван Ковач обслужит финал Лиги конференций сезона-2021/22

Читать «СЭ» в

Арбитр Иштван Ковач будет работать в финале Лиги конференций сезона-2021/22, сообщает пресс-служба УЕФА.

37-летний румын является судьей международной категории с 2010 года. Это будет первый финал клубного турнира под эгидой УЕФА в карьере рефери.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Ковач работал на первом матче полуфинала «Манчестер Сити» — «Реал» (4:3).

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится 25 мая в Тиране.

Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финал Лиги конференций 2023 года пройдет в Праге
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости