Иштван Ковач обслужит финал Лиги конференций сезона-2021/22

Арбитр Иштван Ковач будет работать в финале Лиги конференций сезона-2021/22, сообщает пресс-служба УЕФА.

37-летний румын является судьей международной категории с 2010 года. Это будет первый финал клубного турнира под эгидой УЕФА в карьере рефери.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Ковач работал на первом матче полуфинала «Манчестер Сити» — «Реал» (4:3).

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится 25 мая в Тиране.