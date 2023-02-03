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Сегодня, 15:00

Нашу молодежку не пустили на Евро-2025. Но она может сыграть осенью в Азии

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Константин Тюкавин выводит команду на матч с Казахстаном.
Фото Кристина Коровникова, РФС
Михаил Галактионов на тренировке молодежной сборной России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сон Хын Мин.
Фото Global Look Press
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Еще один турнир пройдет без российской команды. УЕФА не допустил молодежную сборную России к участию в отборочном турнире чемпионата Европы.

Что произошло

Вчера прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года среди молодежных сборных. В числе ее участниц помимо хозяйки первенства команды Словакии, а также Лихтенштейна отсутствовала еще одна сборная — России.

Объяснение, почему так произошло, уже стало стандартным: все команды нашей страны отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполкома союза от 28 февраля 2022 года. Оно подтверждено Спортивным арбитражным судом 15 июля прошлого года.

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«Поэтому Россия не включена в чемпионат Европы среди молодежных сборных», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Фактически это второй турнир, который состоится без нас. В предыдущем цикле наши ребята успели сыграть несколько отборочных встреч, но их результаты были аннулированы, и в финальный турнир сборная России не попала.

Михаил Галактионов на тренировке молодежной сборной России. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Михаил Галактионов на тренировке молодежной сборной России.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Отборочный цикл-2023/24

По результатам жеребьевки 52 европейские команды (нет России, Словакии и Лихтенштейна) распределили по девяти группам.

Группа А. Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.

Группа В. Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.

Группа С. Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдавия, Гибралтар.

Группа D. Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.

Группа Е. Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.

Группа F. Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.

Группа G. Португалия, Хорватия, Греция, Белоруссия, Фареры, Андорра.

Группа Н. Франция, Австрия, Словения, Босния, Кипр.

Группа I. Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.

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В одной группе не могли оказаться Армения и Азербайджан, Белоруссия и Украина, Гибралтар и Испания, Босния и Косово, Косово и Сербия.

Матчи в группах пройдут с марта 2023-го по октябрь 2024-го. Выделены следующие даты:

2023 год. 20-28 марта, 12-20 июня, 4-12 сентября, 9-17 октября, 13-21 ноября.

2024 год. 18-26 марта, 2-10 сентября, 7-15 октября.

Девять победителей групп и три лучшие команды из занявших вторые места выйдут напрямую в финальный турнир Евро-2025. Еще три места в стыковых матчах разыграют шесть сборных, занявших вторые места. Стыки пройдут с 11 по 19 ноября 2024-го.

Сон Хын Мин. Фото Global Look Press
Сон Хын Мин.
Фото Global Look Press

Азия

Как теперь быть — разогнать молодежную сборную и больше не созывать ее за ненадобностью? Вовсе нет.

26 января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Они пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года.

Азиатские игры-2022. Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

«Если от ОКР и Минспорта последуют решения по инициативе Олимпийского совета Азии, мы будем их обсуждать в части футбола», — такой комментарий дала тогда «РБ Спорт» пресс-служба РФС.

Азиада — это своего рода малая Олимпиада для стран Азии. В нее входит и футбольный турнир, который чаще других выигрывала команда Кореи. Кстати, благодаря победе в 2018 году кореец Сон Хын Мин в виде исключения получил разрешение не служить в армии.

А в общей сложности осенью медали разыграют в 42 видах спорта.

Последние 20 лет на Играх выступают не первые футбольные сборные, а олимпийские (U23). При этом в состав разрешено включать до трех игроков старшего возраста. То есть если удастся согласовать участие России в Азиаде, РФС сможет отправить туда молодежку, усиленную тройкой более возрастных футболистов. Даже если выступать вне конкурса, в любом случае это опыт, игровая практика и возможность сравнить себя с другими. Разве не так?

Сон Хын Мин
Футбол
РФС
Молодежная сборная России по футболу
УЕФА
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