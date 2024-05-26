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26 мая, 21:25

Юношеская сборная России U-15 обыграла Узбекистан в двух товарищеских матчах

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Юношеская сборная России U-15 провела два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана. Команда главного тренера Владимира Волчека одержала две победы в двух встречах, которые прошли в Ташкенте.

23 мая российская команда обыграла сборную Узбекистана со счетом 4:3. 25 мая команда Волчека победила соперников — 4:2.

В обоих товарищеских матчах по ходу второго тайма игр состав сборной России, составленной из футболистов 2009 года рождения, полностью обновился в результате замен.

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