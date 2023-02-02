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Сегодня, 18:00

Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской ЛЧ?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Геннадий Орлов.
Фото Евгений Васильев, архив «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что, если наши клубы не пускают в еврокубки, возможно, стоит временно выступать в азиатской Лиге чемпионов.

— «Зенит» так и продолжит везти уже готовый продукт из-за рубежа, а не воспитывать молодежь?

— Так все так поступают. Потому что надо зарабатывать деньги. Клубы, выступающие в еврокубках, получают неплохие суммы, — сказал Орлов в интервью «СЭ».

— Но сейчас-то еврокубков у нас нет. Почему бы не дать шанс своим?

— Потому что надо быть готовым к тому, что тебя могут вернуть в систему европейского и мирового футбола. Поддерживать команду в тонусе. Надо держать этот курс. Кстати, сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

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— Вы говорили, что не стоит туда переходить.

— Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

— Это какой?

— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.

— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

— Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА.

ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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