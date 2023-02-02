Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской ЛЧ?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что, если наши клубы не пускают в еврокубки, возможно, стоит временно выступать в азиатской Лиге чемпионов.

— «Зенит» так и продолжит везти уже готовый продукт из-за рубежа, а не воспитывать молодежь?

— Так все так поступают. Потому что надо зарабатывать деньги. Клубы, выступающие в еврокубках, получают неплохие суммы, — сказал Орлов в интервью «СЭ».

— Но сейчас-то еврокубков у нас нет. Почему бы не дать шанс своим?

— Потому что надо быть готовым к тому, что тебя могут вернуть в систему европейского и мирового футбола. Поддерживать команду в тонусе. Надо держать этот курс. Кстати, сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

— Вы говорили, что не стоит туда переходить.

— Да. Но считаю, что-все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

— Это какой?

— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в азиатской Лиге чемпионов.

— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

— Почему? Надо эту тему прощупать. Ну нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА.