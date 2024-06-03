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Сегодня, 09:08

Дюков заявил, что в УЕФА положительно оценили организацию турнира развития в России

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в УЕФА положительно оценили организацию турнира развития, который прошел в Волгограде в апреле.

«Соревнование было проведено отлично. Должно быть больше турниров развития, — сказал Дюков. — Они (УЕФА. — Прим. «СЭ») тоже удовлетворены качеством турнира, уровнем его организации. Мы продолжим проводить такие турниры регулярно. Будем информировать по мере достижения договоренностей», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Турнир развития УЕФА выиграла юношеская сборная России (игроки не старше 16 лет). Соперниками команды были сборные Сербии, Казахстана и Ганы.

Источник: ТАСС
Молодежная сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
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