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Сегодня, 22:08

Грузия и Армения подадут совместную заявку на проведение молодежного чемпионата мира-2029

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Федерации футбола Грузии и Армении подадут совместную заявку на проведение молодежного чемпионата мира 2029 года.

«Грузия и Армения подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2029 года до 20 лет», — говорится в заявлении Федерации футбола Грузии.

В 2023 году в Грузии состоялся чемпионат Европы по футболу для футболистов не старше 21 года. В финале соревнований сборная Англии одержала победу над Испанией (1:0). Встреча прошла в Батуми.

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