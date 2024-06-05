Грузия и Армения подадут совместную заявку на проведение молодежного чемпионата мира-2029

Федерации футбола Грузии и Армении подадут совместную заявку на проведение молодежного чемпионата мира 2029 года.

«Грузия и Армения подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2029 года до 20 лет», — говорится в заявлении Федерации футбола Грузии.

В 2023 году в Грузии состоялся чемпионат Европы по футболу для футболистов не старше 21 года. В финале соревнований сборная Англии одержала победу над Испанией (1:0). Встреча прошла в Батуми.