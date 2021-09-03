Юношеская сборная России крупно проиграла Франции
В Словении стартовал товарищеский турнир Кубок наций-2021 для сборных из игроков не старше 19 лет. В первом матче сборная России крупно уступила Франции — 2:5.
В составе российской команды голами отметились Максим Лайкин из «Спартака» и Артем Касимов из «Зенита».
Следующим соперником сборной России будет Словения. Матч состоится в субботу, 4 сентября, начало в 17.30 по московскому времени.
Кубок наций-2021
Россия U19 — Франция U19 — 2:5 (1:3)
Голы: Шерки, 6 (0:1). Аблин, 8 (0:2). Шерки, 39 (0:3). Лайкин, 45 — с пенальти (1:3). Касимов, 54 (2:3); Касимов, 67 — в свои ворота (2:4). Тчауна, 80 (2:5).
Россия: Одоевский, Гайворонский (Ефремов, 60), Лангович (Левин, 79), Касимов, Лайкин, Коваленко (Ермаков, 60), Николаев (Шайхтдинов, 46), Пиняев (Ермаков, 22), Вит. Шитов (Савицкий, 79), Влад. Шитов, Гладышев (Кузнецов, 79).
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