Сильянов не сыграет за молодежную сборную России
Защитник «Локомотива» и молодежной сборной России Александр Сильянов не сможет принять участия в матчах отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года, сообщает сайт РФС.
Игрок прибыл в расположение команды с повреждением. Медицинский штаб после углубленного медобследования решил отправить защитника восстанавливаться в клуб.
«Александр Сильянов, к сожалению, приехал в Новогорск с травмой. Мы провели тщательное медицинское обследование, затем связались с медицинским штабом футбольного клуба «Локомотив». Совместно приняли решение отправить игрока обратно в клуб, чтобы он мог начать курс лечебных и восстановительных процедур», — рассказал главный врач молодежной сборной Александр Родионов.
Матч с Испанией пройдет 3 сентября, с Мальтой — 7 сентября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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