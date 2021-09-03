В пятницу, 3 сентября, молодежная сборная России сыграет с Испанией в рамках первого тура отборочного турнира к чемпионату Европу по футболу 2023 года.

Встреча пройдет на стадионе «Франсиско де ла Эра» (Альмендралехо, Испания). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Россия и Испания выступают в группе 3 вместе с командами Словакии, Мальты, Северной Ирландии и Литвы.

Следить за матчем Испания — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте «Матч ТВ».