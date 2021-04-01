«Все вопросы к главному тренеру». Круговой не знает, почему не сыграл на молодежном Евро

Полузащитник «Зенита» и молодежной сборной России Данил Круговой признался, что не знает причин, по которым ни разу не сыграл на чемпионате Европы-2021. Российская команда не смогла выйти из группы.

«Добрый вечер болельщики (хотя не такой уж и добрый). Мне задают вопросы журналисты из разных изданий, но я решил ответить на вопросы здесь.

1. Причина по которой я не сыграл не минуты на молодежном Евро-2021 мне неизвестна, все вопросы к главному тренеру.

2. Да, я считаю, что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы ее не выполнили.

3. Я с большим уважением отношусь к любому решению тренерского штаба, под чьим руководством я играю. Никаких обид быть не может , это профессиональный спорт.

4. Вопрос о конкуренции. Я не считаю что я ее проиграл.

5. Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе — коллективная ответственность вне зависимости от обстоятельств.

6. ЧЕ-2021 был последним циклом этого созыва молодежной сборной. Рад был быть частью этой команды.

7. Эту страницу жизни мы перевернули, двигаемся дальше. Всем спасибо!" - написал Круговой в Instagram.