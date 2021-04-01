Радимов раскритиковал Кругового

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал игрока молодежной сборной России Данила Кругового за сообщение в социальных сетях. Ранее футболист опубликовал пост, в котором высказался по поводу вылета российской команды с турнира и почему он не вышел ни разу на поле.

«Что отвечал, что промолчал! Воды налил! Лучше бы вообще ничего не писал! Смешно», — написал в комментариях к посту Радимов.