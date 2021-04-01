Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Радимов раскритиковал Кругового

1 апреля 2021, 01:09
Комментарий Радимова под постом Кругового. Фото Instagram
Комментарий Радимова под постом Кругового. Фото Instagram
Теги:

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал игрока молодежной сборной России Данила Кругового за сообщение в социальных сетях. Ранее футболист опубликовал пост, в котором высказался по поводу вылета российской команды с турнира и почему он не вышел ни разу на поле.

«Что отвечал, что промолчал! Воды налил! Лучше бы вообще ничего не писал! Смешно», — написал в комментариях к посту Радимов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд