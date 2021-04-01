Радимов раскритиковал Кругового
1 апреля 2021, 01:09
Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал игрока молодежной сборной России Данила Кругового за сообщение в социальных сетях. Ранее футболист опубликовал пост, в котором высказался по поводу вылета российской команды с турнира и почему он не вышел ни разу на поле.
«Что отвечал, что промолчал! Воды налил! Лучше бы вообще ничего не писал! Смешно», — написал в комментариях к посту Радимов.
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю