Руководство РФС разочаровано результатом молодежной сборной России на чемпионате Европы

Руководство Российского футбольного союза (РФС) разочаровано тем, как молодежная сборная страны выступила на чемпионате Европы, заявил генеральный секретарь организации Александр Алаев.

«Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды, — цитирует Алаева ТАСС 31 марта. — Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжелую группу.

Впервые за долгое время «молодежка» укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм".

Россияне в последнем туре группового турнира уступили команде Дании (0:3). Сборная России заняла третье место в своей группе с тремя очками и не вышла в плей-офф.