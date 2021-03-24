Тренер молодежной сборной России Галактионов описал игру Исландии

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов перед матчем группового турнира чемпионата Европы-2021 против Исландии (25 марта) высказался о тактических наработках.

— Исходя из чего, вы выбираете схему на матч с Исландией?

— Мы проговаривали тактику в определенных зонах и в определенных взаимодействиях. Команда должна понимать, как команда должна обороняться в определенном построении и как должна строиться, когда мяч у нас. Трансформация схемы по ходу игры может изменяться.

— На кого можно обратить внимание у Исландии?

— Команда понимает, как ей действовать при определенных фазах игры и с определенными оппонентами. Но могу назвать позицию левого защитника у них и позицию опорного полузащитника. Они ведут игру команды. Есть нападающий, который физически крепкий и акцентирует внимание на открывании за спину и хорошо играет головой, — сказал Галактионов.

(Данил Алешин)