Обляков — о молодежном Евро-2021: «Готовы принять любую тактику соперника»
15:40
Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков перед матчем группового турнира чемпионата Европы-2021 против Исландии (25 марта) рассказал о подготовке к встречи.
— Как команда восприняла те ограничения, которые есть?
— Нет, не заметили этого. Мы также готовимся на тренировках к играм. Мы не два месяца здесь находимся, чтобы это давило на нас. Мы будем отталкиваться от своей игры. Готовы принять любую тактику соперника. Будем их разбирать, подстраиваться и навязывать свою игру. В центре поля и на всех участках.
— Франции это тоже касается?
— Почему нет? Нужно стараться отталкиваться от себя. Будем смотреть, как будет складываться ситуация, — сказал Обляков.
(Данил Алешин)
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