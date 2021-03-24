Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков перед матчем группового турнира чемпионата Европы-2021 против Исландии (25 марта) рассказал о подготовке к встречи.

— Как команда восприняла те ограничения, которые есть?

— Нет, не заметили этого. Мы также готовимся на тренировках к играм. Мы не два месяца здесь находимся, чтобы это давило на нас. Мы будем отталкиваться от своей игры. Готовы принять любую тактику соперника. Будем их разбирать, подстраиваться и навязывать свою игру. В центре поля и на всех участках.

— Франции это тоже касается?

— Почему нет? Нужно стараться отталкиваться от себя. Будем смотреть, как будет складываться ситуация, — сказал Обляков.

(Данил Алешин)