Соперник России Франция объявила состав на молодежный Евро

Сборная Франции объявила состав на молодежный чемпионат Европы по футболу.

Вратари: Альбан Лафонт («Нант»), Иллан Меслье («Лидс», Англия), Димитри Берто («Монпелье»)

Защитники: Колен Дагба («ПСЖ»), Бенуа Бадиашиле («Монако»), Ибраима Конате («Лейпциг», Германия), Уэсли Фофана («Лестер», Англия), Файтуа Мауасса («Ренн»), Адриен Труффер («Ренн»), Пьер Калулу («Милан», Италия), Жюль Кунде («Севилья», Испания)

Полузащитники: Маттео Гендузи («Герта», Германия), Орельен Тшуамени («Монако»), Бубакар Камара («Марсель»), Ромен Фавр («Брест»), Бубакари Сумаре («Лилль»), Уссем Оар («Лион»), Эдуардо Камавинга («Ренн»)

Нападающие: Одсонн Эдуар («Селтик», Шотландия), Рэндал Коло Муани («Нант»), Мусса Диаби («Байер», Германия), Жонатан Иконе («Лилль»), Амин Гуири («Ницца»).

Французы в групповом турнире молодежного Евро встретятся с Данией (25 марта), Россией (28 марта) и Исландией (31 марта). Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, плей-офф — с 31 мая по 6 июня.