Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Россияне не попали в число арбитров молодежного Евро-2021

17:02

Стал известен список арбитров на групповой турнир молодежного чемпионата Европы-2021. В число судей не попало ни одного представителя России.

Список главных арбитров выглядит следующим образом: Франсуа Летесье (Франция), Георгий Круашвили (Грузия), Харм Осмерс (Германия), Деннис Хиглер (Нидерланды), Бартош Франковски (Польша), Гленн Нюберг (Швеция), Лоренс Виссер (Бельгия), Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина), Рикардо де Бургос Бенгоэча (Испания), Маурицио Мариани (Италия), Сандро Шерер (Швейцария), Халил Умут Мелер (Турция).


Турнир пройдет в Венгрии и Словении с 24 по 31 марта. Финалньая стадия пройдет с 31 мая по 6 июня.

Сборная России попала в группу C с Исландией, Францией и Данией.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...