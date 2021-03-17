Россияне не попали в число арбитров молодежного Евро-2021

Стал известен список арбитров на групповой турнир молодежного чемпионата Европы-2021. В число судей не попало ни одного представителя России.

Список главных арбитров выглядит следующим образом: Франсуа Летесье (Франция), Георгий Круашвили (Грузия), Харм Осмерс (Германия), Деннис Хиглер (Нидерланды), Бартош Франковски (Польша), Гленн Нюберг (Швеция), Лоренс Виссер (Бельгия), Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина), Рикардо де Бургос Бенгоэча (Испания), Маурицио Мариани (Италия), Сандро Шерер (Швейцария), Халил Умут Мелер (Турция).



Турнир пройдет в Венгрии и Словении с 24 по 31 марта. Финалньая стадия пройдет с 31 мая по 6 июня.

Сборная России попала в группу C с Исландией, Францией и Данией.