Галактионов высказался о соперниках молодежной сборной на Евро

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о соперниках своей команды на групповом этапе чемпионата Европы.

Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта) и Дании (31 марта).

— Исландия — крепкая команда, которая заняла второе место в отборочной подгруппе. Яркий нападающий Гудьонсен. Крепкая, атлетичная команда, с которой будет непросто. Они отдают инициативу, но нацелены на мяч. Франция — топ-соперник. Основной защитник играет в «Герте». Эдуард — лучший бомбардир отборочного турнира. Организованная команда с яркими исполнителями. Но есть нюансы, которые мы надеемся использовать.

У датчан произошла смена главного тренера. Команда стала играть в более комбинационный футбол, играет качественно.

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника.

(Севастиан Терлецкий)