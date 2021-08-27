Данила Хотулев получил приглашение в молодежную сборную России
16:48
Тренерский штаб молодежной команды дополнил список игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного цикла Евро-2023, сообщает сайт «Зенита».
В него вошел защитник «Зенита» Данила Хотулев. Ранее футболист дважды сыграл за молодежную сборную — против Болгарии и Сербии.
Сборная России U-21 встретится в сентябре с Испанией (3 сентября) и Мальтой (7 сентября).
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-08-27-danila-khotulev-poluchil-priglashenie-v-molodezhnuyu-sbornuyu-rossii.htm
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