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Данила Хотулев получил приглашение в молодежную сборную России

16:48
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Тренерский штаб молодежной команды дополнил список игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного цикла Евро-2023, сообщает сайт «Зенита».

В него вошел защитник «Зенита» Данила Хотулев. Ранее футболист дважды сыграл за молодежную сборную — против Болгарии и Сербии.

Сборная России U-21 встретится в сентябре с Испанией (3 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-27-danila-khotulev-poluchil-priglashenie-v-molodezhnuyu-sbornuyu-rossii.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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