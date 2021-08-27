Данила Хотулев получил приглашение в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной команды дополнил список игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного цикла Евро-2023, сообщает сайт «Зенита».

В него вошел защитник «Зенита» Данила Хотулев. Ранее футболист дважды сыграл за молодежную сборную — против Болгарии и Сербии.

Сборная России U-21 встретится в сентябре с Испанией (3 сентября) и Мальтой (7 сентября).