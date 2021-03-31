Молодежная сборная России проиграла во всех шести матчах против Дании
21:20
Молодежная сборная России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2021 уступила Дании со счетом 0:3.
Для российской молодежки это шестое поражение в шести матчах против Дании.
Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав за три матча 3 очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира.
Дания прошла групповой этап без поражений — 9 очков. На втором месте оказалась сборная Франции (6 очков), которая в заключительном туре победила Исландию (0 очков) со счетом 2:0.
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