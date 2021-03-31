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Молодежная сборная России проиграла во всех шести матчах против Дании

21:20
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Молодежная сборная России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2021 уступила Дании со счетом 0:3.

Для российской молодежки это шестое поражение в шести матчах против Дании.

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав за три матча 3 очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Дания прошла групповой этап без поражений — 9 очков. На втором месте оказалась сборная Франции (6 очков), которая в заключительном туре победила Исландию (0 очков) со счетом 2:0.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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