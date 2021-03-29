Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

«Спартак» поддержал российскую «молодежку» на Евро-2021

14:41
Теги:

«Спартак» на странице клуба в Twitter 29 марта поддержал молодежную сборную России после поражения от французов (0:2) на молодежном Евро-2021.

«Неудача, которая обязательно сделает сильнее. Верим в вас, парни, и желаем победы над датчанами», — сообщается в публикации.

Свой заключительный матч на групповом турнире Евро-2021 россияне сыграют против датчан в среду, 31 марта. Начало — в 19.00 (мск). После двух туров сборная Дании лидирует с шестью очками, по три — у России и Франции, у Исландии — ноль. В плей-офф турнира проходят две лучшие команды.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




Загрузка...