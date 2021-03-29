«Спартак» поддержал российскую «молодежку» на Евро-2021

«Спартак» на странице клуба в Twitter 29 марта поддержал молодежную сборную России после поражения от французов (0:2) на молодежном Евро-2021.

«Неудача, которая обязательно сделает сильнее. Верим в вас, парни, и желаем победы над датчанами», — сообщается в публикации.

Неудача, которая обязательно сделает сильнее.



Верим в вас, парни, и желаем победы над датчанами! ? pic.twitter.com/kJDVNWwcHO — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 29, 2021

Свой заключительный матч на групповом турнире Евро-2021 россияне сыграют против датчан в среду, 31 марта. Начало — в 19.00 (мск). После двух туров сборная Дании лидирует с шестью очками, по три — у России и Франции, у Исландии — ноль. В плей-офф турнира проходят две лучшие команды.