Россия — Исландия: Максименко, Захарян и Чалов выйдут в старте на матч Евро-2021
18:47
Стали известны стартовые составы сборной России и сборной Исландии на матч молодежного Евро-2021. Встреча начнется в 20:00 мск.
Сборная России: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Глебов, Обляков, Захарян, Макаров, Лесовой, Чалов.
Запасные: Ломаев, Адамов, Круговой, Голубев, Ломовицкий, Тюкавин, Сулейманов, Куликов, Калугин, Грулев, Уткин, Умяров.
Сборная Исландии: Гуннарссон, Тордарсон, Лейфссон, Торкельссон, Гуннарссон, Хейкссон, Тордарсон, Виллюмссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Йоханнессон.
Также в группе С вместе с Россией выступают Дания и Франция.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Исландия
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