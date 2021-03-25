Стали известны стартовые составы сборной России и сборной Исландии на матч молодежного Евро-2021. Встреча начнется в 20:00 мск.

Сборная России: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Глебов, Обляков, Захарян, Макаров, Лесовой, Чалов.

Запасные: Ломаев, Адамов, Круговой, Голубев, Ломовицкий, Тюкавин, Сулейманов, Куликов, Калугин, Грулев, Уткин, Умяров.

Сборная Исландии: Гуннарссон, Тордарсон, Лейфссон, Торкельссон, Гуннарссон, Хейкссон, Тордарсон, Виллюмссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Йоханнессон.

Также в группе С вместе с Россией выступают Дания и Франция.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Исландия