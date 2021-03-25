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Россия — Исландия: Максименко, Захарян и Чалов выйдут в старте на матч Евро-2021

18:47
Федор Чалов. Фото «СЭ»
Федор Чалов. Фото «СЭ»
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Стали известны стартовые составы сборной России и сборной Исландии на матч молодежного Евро-2021. Встреча начнется в 20:00 мск.

Сборная России: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Глебов, Обляков, Захарян, Макаров, Лесовой, Чалов.

Запасные: Ломаев, Адамов, Круговой, Голубев, Ломовицкий, Тюкавин, Сулейманов, Куликов, Калугин, Грулев, Уткин, Умяров.

Сборная Исландии: Гуннарссон, Тордарсон, Лейфссон, Торкельссон, Гуннарссон, Хейкссон, Тордарсон, Виллюмссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Йоханнессон.

Также в группе С вместе с Россией выступают Дания и Франция.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Исландия

Россия U21 — Исландия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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