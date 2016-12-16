Россия сыграет с Латвией, Белоруссией и Индией на Мемориале Валентина Гранаткина

Состоялась жеребьевка группового турнира традиционного Мемориала Валентина Гранаткина, который пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 22 января. В соревнованиях примут участие команды, составленные из игроков не старше 1999 года рождения. Соперниками сборной России стали команды из Латвии, Белоруссии и Индии.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония;

Группа В: Латвия, Белоруссия, Россия, Индия;

Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан;

Группа D: Молдавия, Словения, Иран, сборная Санкт-Петербурга.