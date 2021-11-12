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Россия U21 — Словакия U21: прямая трансляция матча

18:00
Максим Мухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Мухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 12 ноября, молодежная сборная России сыграет против Словакии в матче группового турнира квалификации чемпионата Европы-2023.

Встреча пройдет в Химках и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Россия U21 — Словакия U21. Видеотрансляцию можно будет смотреть в прямом эфире здесь. Она начнется в 19.50.

Команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице группы С с 9 очками после 4 игр. У словаков 6 баллов и третья строчка.

Чемпионат Европы U21. Группа C
12 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Литва U21 0:3 Россия U21
Россия U21 1:0 Северная Ирландия U21
Россия U21 6:0 Мальта U21
Испания U21 4:1 Россия U21
Сербия U-21 0:0 Россия U21
Россия U21
12 ноября, 20:00
Словакия U21
Словакия U21 4:0 Мальта U21
Испания U21 3:2 Словакия U21
Северная Ирландия U21 1:0 Словакия U21
Словакия U21 3:1 Литва U21
Словакия U21 6:0 Лихтенштейн U21
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Судьи
Петер Кьерсгор

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