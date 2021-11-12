В пятницу, 12 ноября, молодежная сборная России сыграет против Словакии в матче группового турнира квалификации чемпионата Европы-2023.

Встреча пройдет в Химках и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Россия U21 — Словакия U21. Видеотрансляцию можно будет смотреть в прямом эфире здесь. Она начнется в 19.50.

Команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице группы С с 9 очками после 4 игр. У словаков 6 баллов и третья строчка.