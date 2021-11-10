Гол Гладышева принес юношеской сборной России победу над Грецией
18:38
Юношеская сборная России победила сверстников из Греции (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.
Единственный гол забил Ярослав Гладышев. Россия набрала три очка и занимает второе место во второй группе.
Чемпионат Европы U19
Группа 2
Россия U19 — Греция U19 — 1:0 (0:0)
Гол: Гладышев, 70.
Россия U19: Тороп, Лангович, Ефремов, Мелехин, Шайхтдинов, Лайкин (Ким, 85), Михайлов, Вит.Шитов, Соколов (Коваленко, 90+2), Пиняев (Багринцев, 68), Влад.Шитов (Гладышев, 46).
Предупреждения: Лайкин, 19. Пиняев, 47. Михайлов, 90.
Судья: Богар (Венгрия).
10 ноября. Навпакт. Стадион Papacharalambeio Ethniko Stadio Nafpaktou.
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