Россия U21 — Словакия U21: стартовые составы команд
18:36
Молодежная сборная России сыграет матч отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года с командой Словакии. Стали известные стартовые составы команд на эту встречу.
Россия: Бориско, Сильянов, Прохин, Степанов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Мухин, Марадишвили, Севикян, Агаларов.
Запасные: Агкацев, Черников, Кузьмичев, Боженов, Пруцев, Иосифов, Кравцов, Сулейманов, Тюкавин.
Словакия: Крайчирик, Месик, Оберт, Коша, Ковачик, Кадак, Покорны, Лавринчик, Галчик, Труса, Капралик.
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