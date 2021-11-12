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Россия U21 — Словакия U21: стартовые составы команд

18:36
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Молодежная сборная России сыграет матч отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года с командой Словакии. Стали известные стартовые составы команд на эту встречу.

Россия: Бориско, Сильянов, Прохин, Степанов, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Мухин, Марадишвили, Севикян, Агаларов.

Запасные: Агкацев, Черников, Кузьмичев, Боженов, Пруцев, Иосифов, Кравцов, Сулейманов, Тюкавин.

Словакия: Крайчирик, Месик, Оберт, Коша, Ковачик, Кадак, Покорны, Лавринчик, Галчик, Труса, Капралик.

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Иван Шитик все материалы автора
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