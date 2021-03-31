Экс-главный тренер «Динамо» в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России в матче группового турнира молодежного чемпионата Европы-2021 против Дании (0:3).

«Сегодня игра нашей сборной мне вообще не понравилась. Ни в атаке, ни в обороне. Для нас турнир завершен. С такой игрой нам на этом турнире делать нечего. У нас хорошие, качественные футболисты, а игры нет. Ряд детских ошибок в защите и глупые действия в атаке. Сильный ли Галактионов специалист? Вы видите, как выступила наша сборная. Мне не нравятся результаты, думаю, вам тоже. Пусть тренерский штаб теперь разбирается в этом», — сказал Хохлов «СЭ».

Также Хохлов считает, что не нужно перехваливать форварда Константина Тюкавина и хавбека Арсена Захаряна.

«Они только в начале пути. Мне не нравится, что последнее время о них начали очень много говорить. Особенно о Захаряне. Так можно психологически сломать парня. Они оба — очень одаренные игроки, но давайте дадим им немного подышать воздухом. И в одном, и в другом огромный потенциал. Когда они реализуют его — вопрос времени. Сейчас такими разговорами мы можем легко психологически их надломить», — добавил Хохлов.

Молодежная сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав три очка, и не смогла выйти в плей-офф Евро-2021. Датчане расположились на первой строчке с 9 баллами.

(Владимир Пушкарев)