Молодежная сборная России запустит шоу в TikTok

Молодежная сборная России проведет серию прямых эфиров в TikTok перед матчами группового этапа молодежного чемпионата Европы, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Первый эфир в аккаунте сборной России пройдет в пятницу, 19 марта. Блогер Гудмакс пообщается с игроками национальной команды, а болельщики смогут задать любой вопрос в чате. В конце стрима футболисты разыграют футболку сборной с автографами.

Второй стрим, который состоится 20 марта, будет посвящен игре в FIFA. Во время эфира состоится мини-турнир среди четырех футболистов сборной. В конце трансляции один из футболистов молодежной команды проведет конкурс среди подписчиков.

Сборная России проведет игры группового этапа турнира в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта) и Дании (31 марта).