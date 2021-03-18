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Молодежная сборная России запустит шоу в TikTok

17:16
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Молодежная сборная России проведет серию прямых эфиров в TikTok перед матчами группового этапа молодежного чемпионата Европы, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Первый эфир в аккаунте сборной России пройдет в пятницу, 19 марта. Блогер Гудмакс пообщается с игроками национальной команды, а болельщики смогут задать любой вопрос в чате. В конце стрима футболисты разыграют футболку сборной с автографами.

Второй стрим, который состоится 20 марта, будет посвящен игре в FIFA. Во время эфира состоится мини-турнир среди четырех футболистов сборной. В конце трансляции один из футболистов молодежной команды проведет конкурс среди подписчиков.

Сборная России проведет игры группового этапа турнира в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта) и Дании (31 марта).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213281

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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