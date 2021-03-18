Обляков назвал главного фаворита в группе сборной России на молодежном Евро-2021

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью официальному сайту клуба 18 марта прокомментировал группу молодежной сборной России на ЧЕ-2021.

«Наши соперники непростые, но и все 16 команд на ЧЕ сильные. У нас в группе есть явный фаворит — Франция. Но мы на каждую встречу выйдем с настроем на победу. Сборная России должна играть от себя, но просто точно не будет. Шансы на выход из группы есть. Мы будем цепляться за каждый мяч, биться в каждом единоборстве. Если покажем свою силу, то выйдем в следующую стадию турнира», — считает Обляков.

Групповой турнир молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта. В следующий раунд пройдут две лучшие команды.