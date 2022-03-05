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Сегодня, 16:35

Молодежная сборная России начнет сбор в Новогорске 21 марта

Иван Торопцев
Корреспондент

Молодежная сборная России по футболу проведет сбор в Новогорске в конце марта, сообщает официальный сайт РФС.

В связи с переносом матчей 22-го тура Тинькофф РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести сбор на базе в Новогорске с 21 по 27 марта.

Подробное расписание учебно-тренировочного сбора и даты товарищеских матчей будут опубликованы позднее.

Источник: https://rfs.ru/news/215387

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ф1 (0)

19%

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16%

1.86
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Манчестер Сити
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28%

1.42

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17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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