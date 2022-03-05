Молодежная сборная России начнет сбор в Новогорске 21 марта
Молодежная сборная России по футболу проведет сбор в Новогорске в конце марта, сообщает официальный сайт РФС.
В связи с переносом матчей 22-го тура Тинькофф РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести сбор на базе в Новогорске с 21 по 27 марта.
Подробное расписание учебно-тренировочного сбора и даты товарищеских матчей будут опубликованы позднее.
Источник: https://rfs.ru/news/215387
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