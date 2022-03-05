Молодежная сборная России начнет сбор в Новогорске 21 марта

Молодежная сборная России по футболу проведет сбор в Новогорске в конце марта, сообщает официальный сайт РФС.

В связи с переносом матчей 22-го тура Тинькофф РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести сбор на базе в Новогорске с 21 по 27 марта.

Подробное расписание учебно-тренировочного сбора и даты товарищеских матчей будут опубликованы позднее.